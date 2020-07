Il calciomercato estivo sembra sempre più vicino a vedere il clamoroso ritorno di Cavani in Serie A: chiusura ad un passo

In attesa che l’attuale stagione venga completata, dopo il lungo stop causato dall’emergenza Coronavirus, in Serie A tiene banco il calciomercato estivo. Diversi i club già al lavoro: tra questi, uno avrebbe ormai in pugno Edinson Cavani. Il ritorno in Italia del ‘Matador’ pare dunque solo una questione di ore. Tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Raiola porta il super talento dalla Roma: è fatta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sorpresa Paratici | Colpaccio dalla Roma: Inter ko

Calciomercato, Cavani di nuovo in Serie A: i dettagli

Un’indiscrezione clamorosa che potrebbe trovare conferma già la prossima settimana. Edinson Cavani sarebbe ad un passo dal ritorno in Italia. Ad accaparrarsi le prestazioni dell’ex punta del Napoli, sarebbe la Roma. Il club capitolino avrebbe quindi superato la concorrenza dell’Atletico Madrid, ormai orientata su altri obiettivi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato dal giornalista uruguaiano Sebas Giovanelli, l’agenzia di intermediazione che sta curando l’affare, gestita dal procuratore Gaston Fernandez, sarà in Italia la settimana prossima.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, futuro Cavani | L’offerta più alta arriva dalla Serie A!

Tra martedì e mercoledì, infatti, si potrebbe arrivare alla chiusura del cerchio con con la definizione della trattativa che riporterebbe Cavani in Serie A: il ‘Matador’ saluterà il Psg, può vestire il giallorosso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Roma, Sanchez-Smalling | Nota UFFICIALE dello United

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Zaniolo bis | Risposta perentoria alla Roma