Dopo aver trascorso un anno sabbatico, il tecnico ex Juventus Massimiliano Allegri potrebbe tornare presto in pista. Ipotesi clamorosa!

Non è stata una stagione esaltate fin qui per il Barcellona, che programma una sorta di rivoluzione per il futuro a partire dall’allenatore. I catalani hanno fallito già i primi due obiettivi, perdendo la Supercoppa Spagnola a gennaio la Coppa del Re a febbraio, attraverso l’eliminazione ai quarti di finale da parte dell’Athletic Bilbao.

Durante queste settimane poi sono arrivati diversi passi falsi anche in campionato che hanno permesso al Real Madrid di passare da -3 dai Blaugrana a +4 in pochissimi giorni. In Champions League, invece, si giocherà la gara di ritorno dopo aver impattato per 1-1 a Napoli nell’andata degli ottavi di finale.

Calciomercato, il Barcellona va a caccia di un nuovo allenatore: possibile tentativo per Allegri

Secondo quanto riportato da Don Balon, è molto probabile che il Barcellona cambi allenatore al termine di questa stagione. Quique Setien sta deludendo le attese e non è escluso che ci sia un esonero anche al termine del campionato, qualora le cose dovessero continuare ad andare male, in modo da vivere il finale di Champions con un nuovo tecnico.

Dalla Spagna, inoltre, menzionano Max Allegri che è uno dei tecnici più importanti senza società e potrebbe fare al caso del Barcellona, in quanto è abituato ad allenare i grandi club e sarebbe in grado di ridare ordine a una squadra in netta difficoltà.

Dopo aver trascorso un anno sabbatico, il tecnico livornese è pronto a tornare in pista e il Barcellona potrebbe pensare a lui per il futuro o eventualmente già per la Champions League di agosto.

