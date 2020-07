Duro colpo per la Lazio di Simone Inzaghi che perde per infortunio un’altra pedina importante per la corsa scudetto: stagione finita per il giocatore

La Lazio di Simone Inzaghi continua a rimanere aggrappata al sogno scudetto con quattro punti di distanza dalla Juventus, sperando di accorciare le distanze in vista dello scontro diretto. I biancocelesti però sono in piena emergenza infortuni. Duro colpo per Inzaghi, stagione finita per il giocatore.

Duro colpo in casa Lazio, stagione finita per Adam Marusic: Inzaghi in emergenza

Continua la volata scudetto tra Lazio e Juventus, con i bianconeri al momento in vantaggio di quattro punti sui biancocelesti. Per Simone Inzaghi però arriva la tegola sulla fascia. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la stagione di Adam Marusic sarebbe finita. Per l’esterno serbo gli ultimi esami effettuati avrebbero evidenziato una lesione muscolare tra primo e secondo grado. Un infortunio che potrebbe costare al numero settantasette biancoceleste la fine anticipata della stagione.

Inzaghi dunque in piena emergenza infortuni, con Lulic operato alla caviglia, Leiva e Luiz Felipe ancora fermi in infermeria. Inoltre a complicare i piani all’allenatore laziale ci sono le squalifiche di Immobile e Caicedo per il match contro il Milan, che lo porterà a dover reinventare l’attacco. Corsa scudetto che dunque si fa più complicata visti i tanti infortuni e le partite ravvicinatissime.

