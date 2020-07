Calciomercato Juventus, Simeone ci riprova | No allo scambio

Calciomercato Juventus, ipotesi di scambio con l’Atletico Madrid: i colchoneros ci riprovano per Alex Sandro, la situazione

Continua a restare nel centro del ciclone, la Juventus di Fabio Paratici, che in queste prime battute di calciomercato, si è riscoperta subito grande protagonista. D’altronde, l’asse con il Barcellona ha animato i principali quotidiani europei per settimane, con lo scambio Arthur-Pjanic primo botto importante di una sessione che, invece, si preannunciava sonnolenta per via dell’emergenza pandemica. E sempre dalla Spagna, rimbalzano le voci di un clamoroso scambio che l’Atletico Madrid potrebbe mettere in piedi per arrivare ad un bianconero: Alex Sandro, da tempo pupillo del Cholo.

Juventus, Morata per Alex Sandro: Simeone ci prova, ma Sarri dice no

L’Atletico Madrid, dunque, si sarebbe fatto di nuovo sotto per assicurarsi le prestazioni di Alex Sandro. I madrileni avrebbero avanzato l’ipotesi di uno scambio con Alvaro Morata, già ex bianconero che alla Juventus sarebbe tornato ben volentieri. Eppure, nonostante Paratici sia alla ricerca anche di un attaccante, lo scambio sarebbe stato declinato. Decisivo, in tal senso, il parere di Sarri, che avrebbe bocciato l’idea Morata e che avrebbe sottolineato la penuria di terzini in rosa.

Rimandato al mittente, dunque, l’ennesimo tentativo del Cholo Simeone: il tecnico dei madrileni dovrà guardare altrove per aggiungere un terzino sinistro alla propria rosa.