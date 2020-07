Calciomercato, che affare in Serie A | L’accordo è vicino!

Sono giornate concitate per il mercato in Serie A: il Napoli e la Roma oggi si sono incontrate per discutere un colpo a sorpresa, accordo ad un passo.

La Serie A è ricominciata dando grande spettacolo: sia sul campo che sul mercato. Non sono solamente i risultati in campionato a sorprendere, ma anche i movimenti che le società italiane stanno effettuando sul mercato. La Juventus ha concluso lo scambio fra Arthur e Pjanic con il Barcellona, mentre l’Inter ha acquistato ufficialmente Hakimi dal Real Madrid. Nella giornata di oggi, poi, Napoli e Roma avrebbero raggiunto un’intesa di massima per un trasferimento a sorpresa.

Calciomercato Napoli, accordo vicino con la Roma | Under è ad un passo

Secondo quanto rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, il Napoli ha dato un’importante accelerata alla trattativa per Cengiz Under. L’esterno turco piace molto a Gattuso, che avrebbe chiesto alla società di portarlo sotto al Vesuvio in estate. Nei giorni scorsi Giuntoli aveva già ottenuto la disponibilità a raggiungere il capoluogo campano da parte del giocatore, oggi l’incontro con la Roma. Nel corso del meeting di mercato, i giallorossi hanno fatto sapere qual è il valore di Under: 20 milioni, possibilmente cash.

Il Napoli, sempre secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, non avrebbe intenzione di pagare totalmente i 20 milioni richiesti dalla Roma, ma vorrebbe inserire delle contropartite tecniche. L’operazione ideata dai partenopei si avvicina molto a quella che ha portato all’acquisto di Manolas la scorsa estate. La volontà di chiudere il trasferimento sembra essere comune ad entrambe le parti, manca ancora la modalità con cui verrà pagato Under. Considerata la determinazione con cui Giuntoli sta portando avanti la trattativa, però, è lecito essere ottimisti.

Sono giornate decisive per il trasferimento di Under al Napoli: l’incontro con la Roma è stato positivo ed il turco sembra sempre più vicino ai partenopei.

