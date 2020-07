Calciomercato Milan, ‘bomba’ dalla Spagna | C’è la data della firma!

Il mercato del Milan potrebbe vivere una svolta clamorosa: dalla Spagna rivelano che settimana prossima potrebbe esserci un addio illustre.

Nonostante il cambio di programma da parte della dirigenza del Milan, Romagnoli potrebbe lasciare i rossoneri a breve. Nelle ultime settimane il ‘Diavolo’ è tornato a considerare il difensore come un elemento centrale del progetto, dopo le ultime prestazioni di alto livello. Secondo ‘Don Balon’, però, l’ex Roma settimana prossima firmerà con l’Atletico di Simeone. Romagnoli avrebbe preferito Madrid anche rispetto a Barcellona.

Calciomercato Milan, Romagnoli verso l’addio | C’è l’Atletico di Simeone!

Il futuro di Romagnoli potrebbe essere lontano dal Milan: il capitano rossonero, nonostante la volontà della dirigenza di puntare forte su di lui e di rinnovare il contratto, pensa all’addio. L’ex Roma avrebbe accettato l’offerta dell’Atletico Madrid e, secondo ‘Don Balon’, la firma potrebbe arrivare già settimana scorsa. I ‘Colchoneros’ ed il club meneghino troverebbero l’accordo con una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Dopo delle ottime stagioni in rossonero, Romagnoli vorrebbe calcare di nuovo i campi della Champions League.

Il ritorno in campo, dopo la sosta forzata a causa del ‘Coronavirus’, ha restituito al Milan un Romagnoli in grande spolvero. Il capitano è stato uno dei migliori in campo in tutti gli ultimi match dei rossoneri e anche Gazidis si sarebbe convinto a rinnovare il contratto del difensore. Le trattative, però, potrebbero anche non iniziare. La volontà di Romagnoli potrebbe essere quella di cambiare aria: l’Atletico Madrid lo attende.

Brutte notizie per il mercato del Milan: Romagnoli avrebbe deciso di lasciare il ‘Diavolo’, l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe vicinissimo.

