Una stagione di alti e bassi, gli ultimi mesi saranno decisivi per il tecnico della Juventus. Nel frattempo si inizia a programmare il futuro

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, che ha mantenuto un buon rendimento in campionato ma ha perso di vista già due obiettivi: la Supercoppa Italiana contro la Lazio e poi la Coppa Italia in finale con il Napoli ai rigori. Restano però ancora due mesi per raddrizzare la stagione o meglio ancora renderla storica.

In Serie A sono arrivate tre prestazioni convincenti nelle ultime tre gare e si continua a tenere il distacco di quattro punti dalla Lazio. In Champions League, invece, si ripartirà ad agosto con il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione e si proverà a riscattare la sconfitta dell’andata per 1-0.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid libera Zidane nel 2021: i Blancos su Pochettino

Maurizio Sarri ha ancora diversi appuntamenti a disposizione per far crescere nuovamente la fiducia nei suoi confronti. Nel frattempo si continua a monitorare la situazione degli altri allenatori e da Don Balon arriva un’indiscrezione importante.

Dalla Spagna fanno sapere che il Real Madrid avrebbe blindato il tecnico Pochettino per il 2021. In questo caso, dunque, si libererebbe Zinedine Zidane che è stato un pallino dei bianconeri in passato. E chissà che non ci sia un ritorno di fiamma nell’anno nuovo da parte della dirigenza della Juventus.

Zidane a Madrid ha vissuto degli anni indimenticabili, ma il futuro del francese sembrerebbe in bilico e potrebbe esserci un nuovo addio dai Blancos.