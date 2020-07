Blaise Matuidi potrebbe salutare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Possibile futuro nella Liga, come Miralem Pjanic, per il centrocampista transalpino

Le strade tra Matuidi e la Juventus potrebbero dividersi nella prossima sessione di calciomercato. Il club bianconero ha intenzione di rivoluzionare il centrocampo e il 33enne transalpino, anche per una questione di età, è tra i candidati a lasciarci le penne. Il futuro dell’ex Paris Saint-Germain, giocatore comunque molto apprezzato da Sarri, può essere nella Liga spagnola dove sarà senz’altro quello di Miralem Pjanic, che la società presieduta da Andrea Agnelli ha ceduto al Barcellona in cambio di Arthur.

Calciomercato Juventus, Matuidi per arrivare a Trippier: i dettagli

Paratici e l’agente del calciatore, Mino Raiola, potrebbero provare a piazzarlo all’Atletico Madrid di Diego Simeone. Per caratteristiche ed esperienza ai massimi livelli, Matuidi può risultare molto gradito al tecnico argentino. L’operazione ha possibilità di andare in porto per 7-8 milioni di euro, ma la Juventus può pure proporlo come pedina di scambio per un terzino non più in cima alle gerarchie del ‘Cholo’, vale a dire Kieran Trippier. Il 29enne inglese, sicuramente nome valido per Sarri che vuole un esterno destro, è un obiettivo dei bianconeri da un paio di stagioni a questa parte, sin da quando indossava ancora la maglia del Tottenham: per lui potrebbe essere presentata una offerta tra i 15 e i 18 milioni di euro più, appunto, il cartellino di Matuidi.

L’arrivo, ma anche l’assalto al classe ’90 di Bury sarebbe comunque legato alla cessione di Danilo, uno dei flop dello scorso mercato estivo. Approdato a Torino via Manchester City nell’ambito dello scambio con Cancelo, per il 28enne potrebbero farsi avanti squadre inglesi e spagnole. Occhio in particolare al Wolverhampton e al Valencia.

