Calciomercato Juventus, maxi offerta United | Cessione inevitabile

Il calciomercato bianconero potrebbe veder sfumare il piano di Paratici: il top club prepara la maxi offerta, Juventus a rischio beffa

Il focus in casa Juventus resta il campionato, con la corsa al tricolore che vede i bianconeri mantenere le distanze da Lazio ed Inter. Dal campo al calciomercato, Paratici potrebbe dover fare i conti con il top club europeo pronto ad intralciare i piani bianconeri: irrompe il Manchester United.

Calciomercato Juventus, lo United allo scoperto: c’è la super offerta

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il Manchester United sarebbe pronto a fare follie pur di strappare Ferran Torres al Valencia. Il giovane e talentuoso esterno d’attacco è da tempo nel mirino della Juventus, nonostante una clausola monstre nel contratto del classe 2000. I ‘Red Devils’ si starebbero infatti convincendo a farsi concretamente avanti per Torres, in scadenza nel 2021 con il club spagnolo.

Nonostante la clausola da 87 milioni, lo United metterebbe sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Somma assolutamente difficile da rifiutare dal Valencia che è già conscio di rischiare di perdere Torres a zero, al termine della prossima stagione.

Situazione dunque in divenire, con la cessione ormai inevitabile in casa Valencia e che vede lo United fare sul serio per Torres. La Juventus è avvertita, si complica la pista per il 20enne di Foios.

