Calciomercato Juventus, valore alle stelle dopo Pjanic | Pronti gli assalti

La Juventus programma il calciomercato estivo che porterà diversi cambiamenti in vista della prossima stagione: deciso il post Pjanic

La Juventus si divide tra campo e calciomercato, con la costruzione della rosa in vista della stagione 2020/21 che prosegue senza sosta. Archiviata la partenza ormai ufficiale di Pjanic che a fine stagione si trasferirà al Barcellona, in casa bianconera il focus è sull’erede. Ecco che Paratici è chiamato a blindare il gioiello di Sarri ambito da diversi club: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta per Zidane | La data dell’arrivo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘scontro’ Dybala-Ronaldo | Bianconeri al bivio

Calciomercato Juventus, Bentancur stupisce tutti: top club alla finestra

Un’esplosione che risolve in buona parte il ‘nodo’ legato alla ricerca di un erede di valore. Salutato Pjanic che nelle prossime settimane si aggregherà ai suoi nuovi compagni a Barcellona, la Juventus deve fare i conti con il futuro di Rodrigo Bentancur. Il gioiello uruguaiano sta prendendo per mano la Juventus, dominando a centrocampo gara dopo gara. Il valore dell’ex Boca Juniors è schizzato alle stelle, con diversi top club che potrebbero affacciarsi per chiederlo a Paratici.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dal Barcellona, che lo ha seguito per lungo tempo, fino a Liverpool e Bayern Monaco: sono numerosi i top club europei interessati a Bentancur. La volontà della Juventus, però, è quella di puntare forte sul 23enne che in stagione ha già accumulato 34 presenze con 1 rete e ben 7 assist vincenti. Bentancur ha conquistato tutti, Sarri in primis, e si candida fortemente come futuro leader della mediana bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Matuidi può dire addio | Idea scambio in Spagna

Il club di Agnelli ha quindi tutta l’intenzione di puntare su Bentancur per gli anni a venire, blindandolo da ‘attacchi’ esterni. Situazione in divenire, dunque, ma in casa Juventus il ruolo di Bentancur sarà cruciale da qui alle prossime stagioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, lampo Chiesa: due giocatori più soldi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, conferme dalla Spagna | Clamoroso scambio in Serie A!