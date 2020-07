Calciomercato Inter, obiettivo esterno | Ipotesi di scambio

L’Inter ha già chiuso il primo colpo di mercato importante ma non vuole fermarsi. Pronta l’offerta per un altro calciatore di livello

È stata una stagione tutto sommato positiva fin qui per l’Inter, che non ha ancora ottenuto risultati storici ma è comunque cresciuta tanto rispetto all’anno scorso, almeno per quanto riguarda il gioco e la continuità. Ci sono stati dei passi falsi notevoli e c’è ancora tanto da migliorare, ma sicuramente la base da cui si riparte è ottima.

La compagine allenata da Antonio Conte ha ormai blindato un posto in Champions League, che l’anno scorso arrivò agli ultimi minuti dell’ultima giornata, e può ancora recitare un ruolo da protagonista nell’edizione attuale dell’Europa League, che ripartirà ad agosto.

Calciomercato Inter, si cerca Kostic per la fascia sinistra: Lazaro sul piatto

Nel frattempo la società continua a programmare la nuova annata per crescere sempre più. Beppe Marotta ha già chiuso il primo colpo importante, ovvero Hakimi dal Real Madrid, ma ora vuole rinforzare anche la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Fichajes, i nerazzurri starebbero pensando nuovamente a Kostic.

Per convincere l’Eintracht Francoforte a cedere il proprio esterno, l’Inter potrebbe provare a offrire uno scambio con Lazaro. Il calciatore austriaco, infatti, potrebbe non restare al Newcastle in quanto ormai sarebbe una riserva nel club inglese, per cui i nerazzurri potrebbero liberarsene cercando un nuovo scambio.

Kostic fin qui ha vissuto una stagione straordinaria e tra Bundesliga, Coppa di Germania ed Europa League ha realizzato ben 12 reti in 46 gare giocate.

