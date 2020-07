Calciomercato Inter, addio Godin | Ma resta in Serie A!

Il calciomercato nerazzurro vedrà con ogni probabilità l’addio di Diego Godin: l’uruguagio saluta e resta in Serie A

Proseguono in casa Inter le manovre in vista della riapertura del calciomercato. Non solo il calcio giocato, dopo la schiacciante vittoria sul Brescia, ma anche le possibili cessioni nelle prossime settimane. Tra queste dovrebbe esserci Diego Godin: l’ex Atletico può dire addio e restare in Serie A.

Calciomercato Inter, Godin ai saluti: nuova chance in Serie A

A 34 anni e con un’annata tutt’altro che esaltante, Diego Godin si appresta a dire addio all’Inter. L’ex centrale dell’Atletico Madrid, arrivato in nerazzurro solo dodici mesi fa, è finito nel dimenticatoio. Nonostante la scadenza ancora lunga (2022), l’uruguagio medita l’addio. La sorpresa è rappresentata dalla destinazione che potrebbe essere ancora in Serie A.

La Fiorentina, infatti, è alla continua ricerca di profili di grande esperienza che facciano fare il salto di qualità alla rosa gigliata. Dopo Ribery, dunque, l’ultima idea di Commisso potrebbe essere proprio legata al rilancio di Godin. Il difensore, inoltre, a Firenze potrebbe trovare Spalletti che resta tra i principali candidati alla panchina del club viola per la prossima stagione.

Un addio ormai inevitabile, dunque, quello tra Godin e l’Inter: il futuro del centrale classe 1986 può chiamarsi Fiorentina.

