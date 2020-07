Calciomercato Milan, UFFICIALE il nuovo acquisto | Il comunicato

Calciomercato Milan, UFFICIALE: Alexis Saelemaekers si lega a titolo definitivo ai rossoneri, c’è il comunicato del club lombardo

Dopo sei mesi di prestito, il Milan ha deciso di esercitare l’opzione di riscatto e acquistare a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers. L’ufficialità dell’operazione è stata comunicata dallo stesso club milanese, che attraverso un comunicato sul proprio sito ha reso noto il tutto: “AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2024″. Dunque, confermato l’ormai ex esterno dell’Anderlecht, arrivato all’ombra della Madonnina durante l’ultima sessione di calciomercato. Un’operazione che conferma la grande convinzione che il club rossonero investe sul potenziale del belga e adesso, l’esterno classe 1999 è chiamato a ritagliarsi uno spazio importante in questa seconda parte di stagione per rendere omaggio al proprio riscatto.

