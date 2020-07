Il Milan lavora sul futuro ma nel frattempo sfuma un obiettivo: il talento cercato dai rossoneri vola in Germania, c’è l’annuncio ufficiale

Non è stata una buona stagione fin qui per il Milan, che ha perso subito l’obiettivo Champions League e ora cercherà di raggiungere quantomeno l’Europa League in questi ultimi mesi per salvare l’annata. La società nel frattempo lavora sul calciomercato ma un colpo è già sfumato proprio in questi minuti.

Nianzou Kouassi, difensore centrale classe 2002 che era stato accostato ai rossoneri negli scorsi giorni, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. In questa stagione ha realizzato 2 gol in 6 partite con la maglia del Paris-Saint Germain prima di svincolarsi per il trasferimento in Germania.

Il suo acquisto dunque avviene a parametro zero e il suo contratto avrà una durata fino al 2024.