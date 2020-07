Calciomercato, rivoluzione per la nazionale | Idea Maradona

In Spagna potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso: Diego Armando Maradona potrebbe diventare allenatore della Nazionale spagnola

La Real Federacion Espanola de Futball avrà presto un nuovo presidente. Tra i canditati per sostituire Luis Rubiales, che occupa attualmente il ruolo, anche Iker Casillas, ex portiere di Real Madrid e della stessa nazionale spagnola, e Antonio Torres, ex arbitro. Secondo quanto riportato d Okdiario, l’ex numero uno dei blancos avrebbe ritirato la sua candidatura ed ora il rivale più forte per Rubiales sarebbe l’ex arbitro. Questi avrebbe in mente già un nome per sostituire Luis Enrique sulla panchina della Spagna nel caso in cui dovesse diventare il presidente della Federazione.

Spagna, Maradona al posto di Luis Enrique per Qatar 2022

Torres vorrebbe infatti Diego Armando Maradona alla guida della Spagna. Lo stesso candidato alla presidenza avrebbe affermato di avere chiuso un accordo secondo cui lo storico numero 10 argentino prenderebbe il posto di Luis Enrique accompagnato da Roberto Trotta con un contratto fino al 2022, quando si terranno i Mondiali in Qatar. Si tratta di un’idea, questa, che non fa impazzire i tifosi andalusi dal momento che, come allenatore, l’ex Barcellona ha ottenuto numerosi successi (compreso il ‘triplete’ del 2015) mentre l’ex ct dell’Argentina non può vantare un ampio palmares.

La stima di Torres nei confronti di Diego Maradona sarebbe tale, però, da ritenerlo un gran conoscitore di calcio nonché l’uomo adatto per arrivare fino alla finale della Coppa del Mondo 2022.

