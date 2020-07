Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa dalla Serie A | Opera di Raiola!

Il mercato della Juventus si è sbloccato con l’arrivo di Arthur e ora potrebbe prendere pieghe inattese: operazione in Serie A con Raiola.

Nella Juventus è iniziata l’operazione ringiovanimento: un lifting per la ‘Vecchia Signora’, che punta ad abbassare l’età media in rosa. Lo scambio fra Arthur e Pjanic va proprio in questa direzione: fuori un giocatore di 30 anni e dentro uno di 23. Il prossimo acquisto dei bianconeri potrebbe arrivare dalla Serie A e avrebbe in Raiola l’architetto dell’operazione.

Calciomercato Juventus, piano di Raiola | Pinamonti in bianconero

Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Andrea Pinamonti. È stato proprio l’ex Inter a violare la rete dei bianconeri per la prima volta da quando la Serie A è tornata in campo. Nella vittoria per 3-1 della Juventus sul Genoa, infatti, è stato Pinamonti a segnare l’unico gol dei liguri. Ad architettare l’operazione sarebbe stato Mino Raiola in persona che, oltre che essere l’agente del giocatore, è in ottimi rapporti con Paratici. Il club piemontese potrebbe aiutare il Genoa ad acquistare in maniera definitiva l’attaccante, per poi portarlo a Torino fra una o due stagioni.

La Juventus potrebbe fare un colpo a sorpresa in Serie A: Raiola vorrebbe portare Pinamonti in bianconero!

RM

