Calciomercato Juventus, beffa Milik | Scambio in Premier

Arek Milik è stato accostato con insistenza alla Juventus nelle ultime ore, ma dalla Spagna rilanciano un nuovo scambio in Premier: l’idea!

Non solo acquisti per il Napoli, che starebbe pensando anche a diverse cessioni eccellenti in vista della prossima stagione. Potrebbe partire l’attaccante polacco, Arek Milik, accostato nelle ultime ore proprio alla Juventus, che avrebbe pensato proprio a lui per sostituire il centravanti argentino Gonzalo Higuain.

Calciomercato Juventus, scambio Milik-Lucas Moura

Il portale spagnolo “Fichajes.net“, però, ha rilanciato un possibile scambio entusiasmante con il Tottenham tra Milik e Lucas Moura. Lo stesso manager del club inglese, José Mourinho, sarebbe propenso all’arrivo del centravanti polacco, capace di legare i reparti grazie alla sua classe cristallina e di mettere a segno anche tanti gol durante la stagione.

Uno scambio che sa di beffa per la Juventus, che sarebbe sempre alla ricerca di un profilo davvero interessante per il reparto offensivo. In caso di addio di Gonzalo Higuain, destinato ad altri lidi, per la dirigenza bianconera il nome di Milik è uno dei primi della lista per rinforzare il reparto offensivo.

Tra Juventus e Tottenham il futuro di Milik è altrove. Il Napoli pensa così ad una cessione davvero eccellente.

