Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | 138 milioni sul piatto!

Il Barcellona verso il cambio allenatore: a Setien pronto a subentrare Xavi. L’ex centrocampista potrebbe portare 138 milioni nelle casse dell’Inter

Non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori il Barcellona. In testa alla classifica della Liga c’è ora il Real Madrid e per i blaugrana parte la rincorsa. La distanza è minima (1 punto), ma il pericolo che il titolo nazionale passi ai rivali intimorisce l’ambiente. In ogni caso per la prossima stagione il nuovo allenatore, al posto di Setien, potrebbe essere Xavi, attualmente tecnico dell’Al-Sadd. Con l’ex centrocampista spagnolo, che in blaugrana ha vinto di tutto, potrebbero arrivare acquisti importanti dalla Serie A.

Barcellona, 138 milioni per Brozovic e Lautaro

Secondo quanto riportato da Defensacentral, infatti, il quarantenne spagnolo avrebbe già pronta una lista di grandi nomi da prelevare dal calciomercato nel caso divenisse allenatore del Barça. Tra questi ci sarebbero anche due talenti dell’Inter: Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic (oltre a De Bruyne, Laporte e Neymar). Per l’argentino ed il croato, i nerazzurri potrebbero incassare rispettivamente 90 e 48 milioni, per una cifra complessiva di 138 milioni di euro. Un doppio affare che, forse, converrebbe anche all’Inter stessa visto il ricavo in termini economici.

L’attaccante è nel mirino dei catalani ormai da diversi mesi, mentre il centrocampista farebbe comodo per svecchiare un reparto con poche alternative valide e con molti veterani già pronti a cambiare aria.

