Calciomercato Inter, ritorno su Dzeko | Offerta e controfferta Roma

L’Inter vuole continuare a crescere ed è molto attiva sul mercato per costruire la nuova rosa. Ipotesi per l’attacco: può arrivare dalla Serie A!

È stata una stagione particolare fin qui per l’Inter. I nerazzurri sono partiti nel migliore dei modi e hanno sognato per diversi mesi lo scudetto lottando punto a punto con la Juventus. Nelle due settimane prima della sosta, però, sono arrivati due ko che hanno compromesso la lotta in Serie A e ora bisognerà puntare tutto sull’Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Hakimi | Ecco quando l’annuncio

La rosa costruita tra la scorsa estate e gennaio è comunque ottima e rappresenta una buona base da cui ripartire. La società lavora già per il futuro e ha chiuso già il primo colpo, ovvero Hakimi dal Real Madrid, ma nel frattempo valuta anche nuovi colpo in attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Guardiola fatto in casa | Ecco l’allenatore del futuro

Calciomercato Inter, nuova apertura della Roma per Dzeko: le ipotesi

Potrebbe tornare di moda il nome di Edin Dzeko. Il bosniaco sta vivendo una buona stagione ma la Roma potrebbe cederlo per liberarsi di un ingaggio pesante vista la situazione attuale. L’Inter potrebbe provarci mettendo sul piatto Radja Nainggolan, che potrebbe finire in giallorosso in prestito con diritto di riscatto sui 12-13 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non basta Arthur | Doppio colpo dal Chelsea

La Roma a sua volta potrebbe rilanciare e chiedere Esposito, ma i nerazzurri direbbero difficilmente di sì in quanto puntano molto sul giovane attaccante e la Roma non accetterebbe di inserire un diritto di prelazione in futuro.

Il calciomercato non è ancora iniziato ma l’Inter è una delle più attive e ha voglia di muoversi in anticipo per costruire da subito la nuova squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Paratici spiega il mercato | Arthur-Pjanic e Pirlo per l’Under 23

Calciomercato Inter, non solo Hakimi | Accordo shock col Real