Il Real Madrid, dopo aver concordato il trasferimento di Hakimi, potrebbe beffare l’Inter per l’attaccante: gli spagnoli avrebbero già avanzato l’offerta.

Il connubio fra Inter e Real Madrid, suggellato dal trasferimento di Hakimi, potrebbe essere già terminato. Il club spagnolo nelle ultime ore avrebbe fatto uno scatto nella corsa ad uno degli obiettivi nerazzurri. Marotta, infatti, è alla ricerca di un grande colpo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Anche le ultime partite dei nerazzurri hanno evidenziato che la coperta è corta in attacco ed in estate si vorrebbe colmare questa lacuna. Uno degli obiettivi, però, potrebbe sfumare proprio a causa del Real.

Calciomercato Inter, scatto Real per Cavani | Offerti 9 milioni annui!

Fra l’idea dell’Inter di arrivare a Edinson Cavani e la realtà potrebbe esserci di mezzo il Real Madrid. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, le Merengues avrebbero individuato nel bomber uruguaiano una grande opportunità di mercato. Il club iberico in estate sarebbe intenzionato a lasciar partire Luka Jovic, deludente nella sua prima stagione a Madrid, e dovrebbe poi sostituirlo. Cavani, dopo essere andato in scadenza con il PSG, può raggiungere qualsiasi destinazione a parametro zero.

Il Real Madrid avrebbe già avanzato una prima offerta per l’ex attaccante del Napoli: un contratto biennale in cui Cavani percepirebbe 9 milioni a stagione. L’uruguaiano avrebbe già espresso il desiderio di giocare nella Liga e potrebbe, per questo, cestinare l’offerta dell’Inter. Il futuro di Cavani sembra ormai essere deciso: alla chiamata del Real Madrid è difficile rispondere ‘no’.

Non arrivano solo buone notizie da Madrid: dopo aver trovato l’accordo con l’Inter per Hakimi, il Real potrebbe beffare i nerazzurri ingaggiando Edinson Cavani.

