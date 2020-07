L’Inter si gode il colpo Hakimi in attesa della riapertura ufficiale del calciomercato: ecco quando arriverà l’annuncio del club nerazzurro

In casa Inter il pensiero primario si chiama Brescia, con la sfida alle ‘Rondinelle’ di scena questa sera a San Siro. La società meneghina è però tra le più attive in ottica calciomercato, con il colpo Hakimi ormai concluso. Ecco dunque la possibile data dell’annuncio ufficiale per l’approdo del laterale marocchino alla corte di Conte: tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, ufficialità Hakimi: i dettagli dell’affare

Novità importanti per quanto riguarda il colpo Achraf Hakimi. Secondo quanto riportato oggi da ‘Tuttosport‘, il terzino marocchino è un nuovo calciatore dell’Inter. Non ufficialmente, per ora. Un’ufficialità che potrebbe arrivare alla riapertura del calciomercato il primo settembre o, secondo discrezione del club di Steven Zhang, al termine dell’attuale stagione.

Non ci saranno sorprese dunque, con Conte pronto a godersi il forte laterale in vista del prossimo anno. Nella giornata di ieri il giocatore ha effettuato le visite mediche e firmato il suo nuovo contratto con l’Inter. Un accordo quinquennale da oltre 5 milioni netti a stagione. Al Real Madrid andranno 40 milioni più 5 di bonus.

Un colpo da capogiro dunque per la squadra nerazzurra: per Hakimi si attende solo l’annuncio ufficiale.

