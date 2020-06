Juventus, vecchie ‘ruggini’ Pjanic-Barcellona | Lo spogliatoio insorge

La Juventus ha chiuso la prima grande operazione di mercato con il Barcellona che sta facendo discutere: spogliatoio Blaugrana contrario!

La Juventus sta vivendo una stagione di alti e bassi e, dopo aver perso Supercoppa Italiana e Coppa Italia, non può più commettere passi falsi e va a caccia di Serie A e Champions League per salvare questa stagione o addirittura renderla indimenticabile. Nel frattempo la società inizia anche a lavorare sul futuro.

I bianconeri hanno già chiuso il primo colpo di mercato a centrocampo, reparto in cui c’è necessità di rinforzi vista la mancanza di qualità. Nella nuova annata arriverà a Torino Arthur per 72 milioni di euro più 10 di bonus e dirà addio Miralem Pjanic, che si trasferirà al Barcellona per 60 milioni più 5 di bonus.

Calciomercato Juventus, Pjanic già criticato a Barcellona: in passato voleva il Real Madrid

Mentre il mondo bianconero è soddisfatta della prima operazione di mercato e non vede l’ora di assistere alle giocate di Arthur, i tifosi del Barcellona si stanno scatenando sui social per la trattativa dei Blaugrana. Non solo per l’addio del brasiliano ma anche per un’antipatia verso Pjanic.

Il bosniaco, infatti, era stato vicino al trasferimento al Real Madrid in passato e negli scorsi anni ha anche dichiarato di essere un fan di Cristiano Ronaldo e di Zinedine Zidane e che prima o poi sarebbe finito al club Blancos. Un retroscena che, secondo quanto riportato da Don Balon, non fa piacere allo spogliatoio e all’ambiente del Real Madrid.

Bartomeu intanto resta calmo ed è convinto che l’operazione sia quella giusta per la crescita del Barcellona.

