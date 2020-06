Calciomercato Inter, visite mediche terminate per Achraf Hakimi: il neo terzino dei nerazzurri è diretto verso la sede per la firma sul contratto

Visite mediche completate per Achraf Hakimi. Il terzino marocchino ha terminato la la rituale visita di idoneità al CONI e adesso è diretto verso la sede dell’Inter per completare l’iter burocratico e firmare il contratto. Attesa dunque a breve l’ufficialità dell’operazione, con il giovane esterno scuola Real Madrid che è pronto ad unirsi alla causa di Antonio Conte a partire dalla prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, vecchie ‘ruggini’ Pjanic-Barcellona | Lo spogliatoio insorge



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo affare ‘alla Lukaku’ | Cifre da capogiro

Calciomercato Inter, Hakimi pronto alla firma: a breve sarà ufficiale

Un vero e proprio blitz, quello che Marotta ha condotto per aggiudicarsi le prestazioni di Achraf Hakimi. Un’operazione da 40 milioni di euro, che ha trovato subito d’accordo il Real Madrid e che ha sbaragliato la folta schiera di estimatori del marocchino. L’ex terzino del Borussia Dortmund, dunque, si legherà all’Inter per i prossimi cinque anni, con un contratto importante da oltre 4,5 milioni di euro a stagione. Un bell’investimento per Conte, che sulla fascia destra era a caccia di un calciatore moderno e di gamba come Hakimi, capace di scalzare Candreva e far suo quel ruolo per i prossimi anni.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Non resta, adesso, che attendere l’ufficialità e Achraf Hakimi sarà il primo, incredibile botto di mercato dell’Inter 2020/2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, un ex Milan nel mirino | Servono 25 milioni!

Calciomercato, Guardiola a caccia in Serie A | 85 milioni!