Calciomercato Inter, ribaltone clamoroso | Addio tra una settimana

Non arriva l’accordo tra i due club: adesso il calciatore cileno dovrà lasciare l’Inter. Presto potrebbe tornare al Manchester United Sanchez

Si evolve il mercato dell’Inter, giorno dopo giorno. Il primo colpo per la nuova stagione sarà il terzino dal Real Madrid Hakimi. Restano però ancora da definire alcune situazioni interne, come quella di Alexis Sanchez. Stando a quanto rivelato dal ‘Sun’, il Manchester United, che paga gran parte dell’ingaggio del cileno, non vorrebbe lasciarlo andare ai nerazzurri. Le due squadre non avrebbero trovato un accordo sul numero 7 che, con un contratto in scadenza proprio oggi, potrebbe fare ritorno in Inghilterra nel giro di qualche giorno.