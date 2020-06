Calciomercato Inter, ribaltone clamoroso | Addio tra una settimana

Non arriva l’accordo tra i due club: adesso il calciatore cileno dovrà lasciare l’Inter. Presto potrebbe tornare al Manchester United Sanchez

Si evolve il mercato dell’Inter, giorno dopo giorno. Il primo colpo per la nuova stagione sarà il terzino dal Real Madrid Hakimi. Restano però ancora da definire alcune situazioni interne, come quella relativa ad Alexis Sanchez. Stando a quanto rivelato dal ‘Sun’, il Manchester United, che paga gran parte dell’ingaggio del cileno, non vorrebbe lasciarlo andare ai nerazzurri. Le due squadre, inoltre, non avrebbero trovato un accordo sul numero 7 che, con un contratto in scadenza proprio oggi, potrebbe fare ritorno in Inghilterra nel giro di qualche giorno.

Inter, niente Sanchez per il finale di stagione

Nonostante la volontà dell’Inter fosse quella di trattenere l’ex Barcellona e Arsenal, dunque, arriva il clamoroso ribaltone. L’attaccante è sull’uscio con le valigie pronto per fare ritorno in Premier League e potrebbe addirittura ritrovarsi l’Inter da avversaria nel cammino di Europa League. Al momento i tentativi dei nerazzurri di prolungare almeno fino al termine della stagione non hanno portato i frutti sperati. Non è da escludere che possa arrivare qualche sorta di accordo anche più in là.

Sta di fatto che in tanti mesi, quelli del lockdown e oltre, non è stata trovata una soluzione alla scadenza del calciatore, all’Inter soltanto in prestito e che i nerazzurri avrebbero voluto valutare meglio nel finale di stagione.

