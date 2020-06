Calciomercato Inter, Conte lo ‘fa fuori’ | Addio immediato

L’Inter è molto attiva sul mercato e ha già chiuso per il primo colpo importante. L’arrivo sulla fascia manda via un calciatore: non sarà riconfermato!

Sarà un calciomercato infuocato quello dell’Inter. I nerazzurri ripartiranno dalla base costruita l’anno scorso e proveranno a crescere sempre di più attraverso nuovi affari in entrata. In questa stagione c’è stata una prima metà di campionato quasi perfetta, poi il crollo degli ultimi mesi ha rimesso tutti in discussione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un ex Milan nel mirino | Servono 25 milioni!

Ora la compagine allenata da Antonio Conte è defilata dalla lotta scudetto (la Juventus è distante otto punti) e probabilmente ha bisogno di nuovi innesti in futuro per fare bene. Un primo colpo è già arrivato ed è quello di Hakimi dal Real Madrid per 45 milioni di euro, dovrebbe diventare ufficiale a breve.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo affare ‘alla Lukaku’ | Cifre da capogiro

Calciomercato Inter, Hakimi manda via Moses: non resterà a Milano nella nuova stagione

Nel frattempo la società si è messa al lavoro anche per quei giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno, ovvero Alexis Sanchez e Victor Moses. C’è l’ok per proseguire l’avventura fino al termine del campionato, ma ancora non è stata trovata una soluzione per quanto riguarda l’Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Guardiola a caccia in Serie A | 85 milioni!

Come riporta TuttoSport, con il cileno c’è anche una trattativa per provare a trattenerlo anche per la prossima stagione, mentre Moses dovrebbe andar via subito. Il nigeriano, prestato dal Chelsea, non ha fatto bene fin qui e la società nerazzurra non dovrebbe più puntare su di lui.

Anche per questo è arrivato l’acquisto di Hakimi: Beppe Marotta ha già scelto l’esterno destro titolare del futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Alex Zanardi, un’altra operazione al cervello | Il Bollettino

Calciomercato Juventus, conferme dalla Spagna | Clamoroso scambio in Serie A!