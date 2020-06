Serie A e Liga no stop su DAZN | La programmazione completa

Emozioni senza tregua in questa estate di calcio no stop: Serie A e Liga tornano in campo, ecco la programmazione delle partite su DAZN

Non ci sono soste in questa ripresa dei campionati post emergenza Coronavirus. La Serie A e la Liga tornano subito in campo. Su Dazn saranno come sempre moltissime le gare in programma, a partire dall’Inter di Antonio Conte che dopo la rimonta con il Parma affronta il Brescia. Ecco l’intera programmazione delle prossime partite su DAZN.

Serie A e Liga tornano in campo: le partite in programma su DAZN

La Serie A è ripartita a pieno regime così come la Liga spagnola. Nel campionato italiano Juventus e Lazio continuano a lottare per lo scudetto, con alle spalle un Inter che ha un passo leggermente più lento. Proprio la squadra di Antonio Conte sarà protagonista della partita di mercoledì alle 19.30 su DAZN, in cui i nerazzurri incontreranno il Brescia a San Siro. La sera invece è in programma il match salvezza tra Lecce e Sampdoria alle 21.45, partita che potrebbe rappresentare un’ultima spiaggia per entrambe. A chiudere la giornata di Serie A su DAZN sarà il big match tra Atalanta e Napoli in programma giovedì alle 19.30.

La 33esima giornata Liga spagnola invece sarà completamente in esclusiva DAZN e partirà con Maiorca-Celta Vigo martedì alle 19.30, per poi continuare con Leganes-Siviglia alle 21 ed il big match Barcellona-Atletico Madrid alle 22. Anche tutte le partite di mercoledì e giovedì della Liga saranno in esclusiva su DAZN, con la giornata che si chiuderà con Real Madrid-Getafe alle 22 giovedì.

