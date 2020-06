Coronavirus, UFFICIALE: 24 casi positivi! I dettagli

Ancora contagi di coronavirus nel mondo del calcio. Ecco la nota ufficiale da parte della lega americana: sono ben 24 i nuovi positivi

Ancora non trova pace l’America a causa del coronavirus. Molti contagi anche nel mondo del calcio. Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, la MLS ha fatto sapere che sono ben 24 i nuovi casi di calciatori positivi al test per il contagio da Covid-19. Una notizia che stravolge i piani dei club, in partenza per Orlando in Florida per disputare un torneo di preparazione alla ripresa del campionato. All’arrivo delle squadre in loco verranno prese misure preventive per evitare il diffondersi del contagio.

E così in Florida calciatori e membri dello staff di ogni squadra saranno sottoposti al test e poi posti in quarantena. Le squadre resteranno con tale misura di isolamento fino all’esito dei tamponi e, se necessario, anche oltre. La MLS, attraverso un comunicato dal proprio sito ufficiale, ha fatto sapere, infatti: “Stiamo lavorando a stretto contatto con il Dipartimento della Salute della Florida nella Contea di Orange per identificare eventuali contatti stretti”. Saranno sottoposti a test tutti colori che avranno contatti e, conclude la lega amereicana: “Potrebbe essere vietato partecipare a pranzi di gruppo e attività ricreative fino a quando non ci sarà rischio contagio”.