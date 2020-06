Calciomercato, doppio colpo in Serie A | Pronti 110 milioni!

Il Real Madrid, capitanato dal presidente Florentino Perez, continua a guardare in Serie A per innesti di valore assoluto: 110 milioni da investire in Italia!

Il Real Madrid continua a guardare in Italia per innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione. Come svelato in anteprima dal portale spagnolo “Don Diario” la società spagnola sarebbe pronta a diverse cessioni per un totale di 110 milioni di euro: Achraf Hakimi (40), Oscar Rodríguez (15), Dani Ceballos (20), Reguilón (15), Odriozola (15) e Borja Mayoral (5). Ci sarebbero così ben sei addii in casa Real al termine della stagione per provare così l’assalto decisivo in Serie A con il presidente Florentino Perez sempre in prima linea.

Calciomercato, Romagnoli e Milinkovic-Savic: doppio colpo

I tanti milioni che arriveranno dalle diverse cessioni saranno così utili a preparare il terreno fertile per arrivare al difensore italiano del Milan, Alessio Romagnoli, e al centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

I due giocatori che militano in Serie A sarebbero nel mirino del presidente Perez ormai già da tanti mesi e così nelle prossime settimane potrebbero arrivare indicazioni importanti. Con i 110 milioni provenienti dalle sei cessioni il Real Madrid potrebbe rinforzare i due reparti, difesa e centrocampo, con due top-player davvero incredibili pronti a fare il loro definitivo salto di qualità.

Il Real Madrid ci proverà fino alla fine: tra acquisti e cessioni il numero uno Florentino Perez vuole essere protagonista indiscusso della campagna acquisti.

