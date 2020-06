Calciomercato Juventus, UFFICIALE Pjanic al Barcellona | Clausola shock

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in risalto l’ufficialità del passaggio di Miralem Pjanic al Barcellona coi relativi dettagli dell’operazione

Dopo Arthur alla Juventus, è ufficiale anche Pjanic al Barcellona. “Fc Barcelona e Juventus hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Miralem Pjanic. Il costo dell’operazione sarà di 60 milioni di euro più 5 milioni variabili – recita il comunicato del club blaugrana – Il giocatore firmerà un contratto con il club per le prossime quattro stagioni, fino alla fine della stagione 2023/24, con una clausola di 400 milioni di euro. Il giocatore rimarrà con la Juventus fino alla fine della stagione 2019/20″.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic

👋 Welcome!

💙❤️ #PjanicCuler

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020