Calciomercato Juventus, l’attaccante che non ti aspetti | Colpo da Raiola

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere, in estate, un’operazione in entrata gestita da Raiola: colpo a sorpresa dei bianconeri

In casa bianconera dopo la vittoria sul Lecce, il focus si chiama calciomercato. Fabio Paratici è al lavoro per regalare a Sarri i dovuti rinforzi per il 2020/21. Un intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere Mino Raiola. La Juventus, infatti, sembra determinata a puntare sull’attaccante del futuro: occhi in Serie A.

Calciomercato Juventus, sprint per il bomber: l’Inter rinuncia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, la Juventus avrebbe messo in prima fila l’acquisto di Andrea Pinamonti. Il centravanti, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto (18,5 milioni) la scorsa estate proprio al Grifone. I nerazzurri, per motivi di bilancio, lasciarono partire Pinamonti con l’intenzione di riprenderlo nel 2021, a circa 20 milioni. Nel frattempo è arrivato il riscatto del Genoa e Marotta, al momento, sarebbe orientato su altre operazioni lasciando campo libero alla Juventus per l’acquisto dell’ex primavera nerazzurro.

Il classe 1999 ha collezionato in questa stagione 24 presenze con 5 reti e 3 assist. I canali tra Preziosi ed il club bianconero sono aperti da tempo (Perin e Favilli su tutti) e quindi un’eventuale accordo sarebbe tutt’altro che complesso da trovare. L’Inter dunque si fa da parte, la ‘Vecchia Signora‘ continua la caccia ai giovani talenti italiani.

Pinamonti potrebbe non restare alla corte di Sarri ma verrà probabilmente girato in prestito, l’ipotesi Genoa è concreta, per giocare con continuità. Raiola al lavoro: il 21enne di Cles nell’orbita bianconera.

