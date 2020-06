Calciomercato Juventus, un ex Milan nel mirino | Servono 25 milioni!

La Juventus non si accontenta dell’ufficialità di Arthur: dalla Spagna riportano di un interessamento dei bianconeri per un ex giocatore del Milan.

Giornata importante per la Juventus, giornata di ufficialità: i bianconeri hanno definito l’acquisto di Arthur e la cessione di Pjanic. Una maxi-operazione figlia di almeno due mesi di trattative con il Barcellona. Oggi, poi, sono arrivati anche i rinnovi di Chiellini e Buffon fino al 2021: un altro anno di contratto per i due capitani della Juventus. ‘Madama’, però, non si accontenta: secondo quanto rivelato dalla Spagna, Paratici avrebbe messo nel mirino un ex giocatore del Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, UFFICIALE | I due big rinnovano!

Calciomercato Juventus, obiettivo a centrocampo | Paratici punta Locatelli

Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Manuel Locatelli. Il centrocampista classe ’98, cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, è arrivato a maturazione agli ordini di De Zerbi. Le prestazioni del azzurrino sono state talmente buone in stagione da attirare l’interesse dei bianconeri. Nonostante il rapporto fra le due società sia ottimo, non sarà facile convincere il Sassuolo a privarsi di Locatelli per la prossima stagione. Sempre secondo quanto riferito dal portale iberico, gli emiliani vorrebbero almeno 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Guardiola a caccia in Serie A | 85 milioni!

L’operazione ringiovanente per il centrocampo iniziata a gennaio dalla Juventus non si ferma ad Arthur Melo. A gennaio i bianconeri hanno sancito l’accordo per Dejan Kulusevski con l’Atalanta e quest’estate potrebbero provare a replicare con il Sassuolo. L’arrivo di Locatelli alla Juventus sarebbe una beffa per il Milan che, dopo averlo cresciuto, lo ha perso in maniera definitiva. A caldeggiare il trasferimento del centrocampista classe ’98 sarebbe Maurizio Sarri: suo grande fan.

La Juventus non si accontenta di Arthur per il centrocampo e mette nel mirino anche Manuel Locatelli: il Sassuolo vuole 25 milioni.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, conferme dalla Spagna | Clamoroso scambio in Serie A!

Alex Zanardi, un’altra operazione al cervello | Il Bollettino

Calciomercato, doppio colpo in Serie A | Pronti 110 milioni!