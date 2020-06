Calciomercato Juventus, assalto Barcellona: c’è il sì | Offerta ‘ridicola’

La Juventus non intende fermarsi tra acquisti e cessioni. Dopo il maxi-scambio Arthur-Pjanic, ancora una trattativa con il Barcellona: c’è l’offerta!

La Juventus vuole diventare l’autentica protagonista della campagna acquisti in vista della prossima stagione. Il club bianconero starebbe così monitorando la situazione, non solo di nuovi e possibili innesti, ma anche di diverse cessioni eccellenti.

Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona per de Ligt

Dopo una prima parte di stagione non esaltante, il centrale olandese Matthijs de Ligt sta cercando di raggiungere i livelli messi in mostra proprio con la maglia dell’Ajax. La Juventus non vorrebbe cederlo soltanto dopo un anno, ma in caso di importante offerta potrebbe arrivare anche un addio imminente.

Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes“, il Barcellona starebbe approfittando della maxi-trattativa Pjanic-Arthur per chiedere nuove informazioni circa la situazione del difensore de Ligt. Il centrale è stato accostato già con insistenza al club blaugrana prima del suo arrivo a Torino. La stessa società catalana, inoltre, sarebbe pronta a presentare una proposta importante da 70 milioni di euro. Il difensore olandese, infine, vedrebbe di buon occhio la possibilità di trasferirsi in Spagna dove gioca il suo amico, ex Ajax, Frenkie de Jong.

Con quella cifra il club bianconero non lo cederebbe visto che a bilancio, dopo soltanto una stagione, il centrale olandese è a 68 milioni: l’offerta così è ritenuta troppo bassa dalla dirigenza della Juventus.

L’asse Barcellona-Torino si fa sempre più incandescente con la possibilità di nuove trattative davvero entusiasmanti. Paratici studia le migliori strategie per il futuro.

