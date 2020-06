Il calciomercato bianconero vedrà l’assalto al gioiello per l’attacco: spunta la clamorosa ipotesi di scambio. Paratici spiazza tutti e prepara l’offerta

La trasferta di Genova potrebbe portare insidie alla corsa scudetto, in casa Juventus. Se da un lato i rossoblù sono il primo pensiero di Sarri, dall’altro con l’incombente riapertura del calciomercato estivo spunta prepotentemente un pallino della dirigenza torinese. Paratici è pronto a far sul serio per il figlio d’arte: ecco l’ultima proposta bianconera.

Calciomercato Juventus, sprint Chiesa: offerta e maxi scambio

Federico Chiesa rimane uno dei grandi obiettivi della dirigenza juventina per quest’estate di mercato. L’esterno, in scadenza nel 2022, sembrerebbe destinato a lasciare Firenze nelle prossime settimane. Il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘ ribadisce l’assalto bianconero per l’esterno viola, superando di fatto l’Inter nella corsa al 25 gigliato. Conferme importanti, dunque, dalla Spagna per quello che si starebbe configurando come un clamoroso scambio.

Con Federico Chiesa a Torino, sponda bianconera, potrebbe muoversi in direzione Firenze nientemeno che l’altro Federico: Bernardeschi. Mai convincente in stagione, nonostante le tantissime occasione concessegli da Sarri, Bernardeschi è da tempo considerato cedibile. Ecco che il clamoroso scambio, con il ritorno del bianconero in viola, appare un’ipotesi tutt’altro che utopistico.

Il nodo importante è rappresentato dalla tifoseria gigliata che non ha mai digerito il ‘tradimento’ di Bernardeschi, passato agli acerrimi rivali tre estati fa e mai perdonato. Situazione in divenire: pronto il sacrificio del 33 juventino per strappare Chiesa a Commisso.

