L’Inter non si fermerà certo ad Hakimi. Ecco il super colpo che i nerazzurri potrebbero piazzare nella prossima sessione di calciomercato

Conte in discussione? Tutt’altro, l’Inter vuole andare avanti col tecnico esaudendo i suoi desideri di calciomercato per ridurre se non annullare del tutto il gap con la Juventus. In vista della prossima stagione già fattogli il primo regalo, Achraf Hakimi. Il laterale marocchino è stato strappato al Real Madrid per circa 40 milioni di euro più altri 5 di bonus, tra oggi e domani è atteso lo sbarco dell’ex Borussia Dortmund a Milano per le rituali visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al giugno 2025 a fronte di uno stipendio da oltre 5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter, nuovi grandi rinforzi per Conte: Marotta tentato da Pogba

Ma la società targata Suning non si fermerà qui, investendo anche per altre zone del campo: dalla corsia mancina, dove il preferito del salentino resta Marcos Alonso ma occhio a Gosens dell’Atalanta, all’attacco (l’eventuale sostituto di Lautaro e un vice Lukaku), passando soprattutto per il centrocampo, il maggiore punto debole della squadra. Marotta punta a chiudere a breve per Tonali, col quale ha già raggiunto un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni. Col Brescia possibile operazione ‘alla Barella’, ovvero in prestito oneroso con obbligo di acquisto nel 2021 per un totale di 40 milioni bonus inclusi.

Sempre per la mediana, nei piani c’è poi un super colpo di spessore internazionale, al netto di Vidal che probabilmente alla fine arriverà proprio per ‘accontentare’ Conte. I nomi sono quelli di Sergej Milinkovic-Savic e Paul Pogba, entrambi nel mirino pure della Juve. Il gruppo Suning può dare il via libera a un altro affare in stile Lukaku, quindi con sforamento dei 70 milioni di euro a cui aggiungere consistenti bonus.

Per Pogba, l’ostacolo maxi ingaggio (13-15 milioni netti) verrebbe ‘aggirato’ sfruttando il Decreto Crescita, che consente alle società di risparmiare non poco sul lordo. Il costo complessivo dell’operazione, tra stipendio (calcolato per cinque anni di contratto) e spesa per il cartellino, raggiungerebbe comunque i 167 milioni di euro.

