Calciomercato, Guardiola a caccia in Serie A | 85 milioni!

Calciomercato, Guardiola a caccia di talenti in Serie A: nel mirino c’è Fabian Ruiz del Napoli, pronta offerta clamorosa del Manchester City

Che il nostro campionato sia diventato ormai fucina di talenti, da poi rivendere a cifre vertiginose in giro per l’Europa, non è certo un mistero. Da anni la Serie A si è trasformato in uno dei campionati più ‘razziati’ dai top club europei, soprattutto dalla Premier League. Lo sa bene Guardiola, che con il suo Manchester City guarda spesso nel nostro paese e che presto potrebbe tornare a farlo per il dispiacere dei tifosi napoletani. Già, perché Fabian Ruiz è caduto nel mirino del tecnico catalano, come rivelato dal noto portale ‘Don Balon’.

Calciomercato, Manchester City su Fabian Ruiz: Guardiola ha pronti 85 milioni di euro

Come spiega la redazione di ‘Don Balon’, Guardiola si sarebbe innamorato del giovane centrocampista del Napoli, al punto da indicarlo come prossimo pilastro della propria mediana. Uno sgarbo che il tecnico dei Citizens farebbe ai danni del Barcellona e del Real Madrid, che da tempo sono sulle tracce di Fabian Ruiz, senza però mai affondare realmente il colpo nei confronti del Napoli e del calciatore. Ecco allora che Guardiola potrebbe approfittarne: un’offerta monstre da 85 milioni di euro per battere la concorrenza e prelevare il giovane centrocampista spagnolo dal club partenopeo.

Voci di mercato al tempo del coronavirus: con o senza Champions League, il Manchester City è a caccia di talenti in Serie A e con quel budget da poter investire, potrebbe tentare il Napoli ad allentare la presa su Fabian.

