Calciomercato, addio deciso a fine stagione | Duello Allegri

Massimiliano Allegri sarebbe pronto a rimettersi in pista dopo l’anno sabbatico. L’allenatore livornese ambisce ad una big d’Europa, che duello!

L’ultimo pari in Liga contro il Celta Vigo ha fatto scattare l’allarme in casa Barcellona. La compagine blaugrana, guidata da Quique Setien, non riesce ad entusiasmare più di tanto e così potrebbe arrivare al termine della stagione l’addio dell’allenatore. I risultati non sono così positivi: a breve potrebbe esserci l’ennesima rivoluzione in terra catalana.

Calciomercato, Allegri e Xavi in corsa per la panchina del Barcellona

Per il post Quique Setien la dirigenza blaugrana volterebbe pagina con la pista sempre attuale che porta all’ex leggenda Xavi, dopo i contatti non positivi nei mesi scorsi. Non è da trascurare l’idea di Massimiliano Allegri, reduce da un anno sabbatico dopo i trionfi entusiasmanti alla guida della Juventus.

L’allenatore livornese sarebbe così pronto a rimettersi in gioco alla guida di una compagine con un progetto davvero avvincente come quello del Barcellona. In questi mesi si è dedicato alla sua vita privata andando, ogni tanto, a visionare qualche allenamento in giro per il mondo aggiornandosi con tante lezioni in lingua inglese.

Duello per la successione di Quique Setien, sempre più vicino all’addio. Allegri non vede l’ora di tornare in panchina.

