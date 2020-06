Ennesimo momento di passaggio per il Manchester United, che rischia di non giocare in Champions League il prossimo anno: da Old Trafford può arrivare una grande chance per le italiane

Nel Manchester United può essere una stagione decisiva, in negativo. Ole-Gunnar Solskjaer rischia seriamente di mancare l’unico vero obiettivo della stagione, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. I Red Devils sono attualmente al sesto posto in classifica, a -5 dal quarto posto occupato dal Chelsea. A sette partite dal termine, si tratta quasi di un’impresa per l’allenatore norvegese. In più anche la questione calciomercato è parecchio spinosa, visto che c’è bisogno di una rivoluzione e di diversi acquisti soprattutto tra centrocampo e attacco.

Calciomercato Serie A, occasione Lingard: Raiola si muove con Juventus e Milan

Al Manchester United per molti si è chiuso un ciclo e la Serie A è direttamente interessata nei movimenti di mercato dei Red Devils. Oltre a Smalling e Sanchez, attualmente in prestito a Roma e Inter, c’è sempre la situazione Paul Pogba, ancora in orbita Juventus. La società inglese è rimasta delusa da alcuni giocatori come Jesse Lingard: secondo i media inglesi, il trequartista sarebbe finito sulla lista delle cessioni. Il talento classe ’92 ha subito un calo clamoroso, è uscito dai radar United ed è stato messo alla porta. In questo senso Mino Raiola, agente del giocatore, è pronto a fare un tentativo per portare in Italia.

Il suo nome è spuntato anche nei colloqui con il Milan per il rinnovo di Donnarumma: è in scadenza 2021, per i rossoneri sarebbe un colpo potenzialmente a prezzo di salto. Allo stesso modo il super procuratore lo ha proposto alla Juventus, dopo che alcuni mesi fa era finito in orbita bianconera. Più complicata, invece, appare la pista Inter, soprattutto per motivazioni tecniche con il modulo di Conte. L’arrivo di Eriksen, però, potrebbe aver cambiato qualcosa nel futuro tattico nerazzurro e Lingard potrebbe essere importante come vice del danese, viste le caratteristiche simili.

Senza dimenticare che Inter e Manchester United hanno chiuso positivamente, appena un anno fa, la maxi-operazione Lukaku. Jesse Lingard scaricato dai Red Devils, i rapporti con Raiola potrebbero essere decisivi per vedere il nazionale inglese in Serie A.