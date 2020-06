Calciomercato Juventus, visite mediche per Arthur e Pjanic | Le ultime

Si è chiuso dunque lo scambio tra Arthur e Pjanic che approderanno rispettivamente alla Juventus ed al Barcellona: visite mediche in corso per entrambi

Dopo settimane di tira e molla, finalmente la trattativa è andata a buon fine. Chiuso infatti lo scambio tra Barcellona e Juventus che vede l’arrivo di Arthur in bianconero e la partenza di Pjanic direzione blaugrana. Il brasiliano è atterrato ieri in tarda serata a Torino e questa mattina si è presentato al Juventus medical center per effettuare le visite mediche di rito per poi proseguire con la firma del contratto che lo legherà ai bianconeri per 5 anni. Insieme a lui è presente anche Miralem Pjanic, che effettuerà le visite per trasferirsi nella squadra catalana sempre nel centro medico bianconero. Uno scambio dunque tanto atteso che finalmente è pronto ad essere ufficializzato.

