La Juventus ha vissuto una ripresa difficile e spunta un retroscena clamoroso riguardo la panchina: gli intermediari ci hanno provato

Le prime settimane di ripresa del calcio sono state delicate per Juventus e Inter. I nerazzurri hanno disputato una buona prova in quel di Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma hanno perso l’obiettivo dopo il pareggio per 1-1 e poi hanno disputato una prova deludente in casa con il Sassuolo in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Hakimi-Inter | Super ‘risposta’ dei bianconeri

I bianconeri, invece, hanno perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli ai rigori ma poi hanno conquistato due vittorie importantissime in campionato contro Bologna e Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | “Offerta milionaria!”

Calciomercato Juventus, idea ritorno di Conte: ipotesi scartata con il ritorno al successo

Ora la Juventus vive una situazione più tranquilla e per questo il posto di Maurizio Sarri sembrerebbe meno in bilico del solito, anche se tutto dipenderà poi dai risultati che si otterranno negli ultimi due mesi di stagione che si prevedono infuocati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Hakimi più vicino | Parla il ds, ma giallo clausola

Dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa Italia, però, degli intermediari bianconeri avrebbero provato a vedere se ci fossero margini per un ritorno alla Juve di Antonio Conte, ma le valutazioni sono terminate con il ritorno al successo.

L’Inter poi ha la massima fiducia nel suo allenatore, ha un contratto importante ed è difficilissimo che ci sia un divorzio nelle prossime settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, visite mediche per Arthur e Pjanic | Le ultime

Calciomercato Juventus, jolly Ramsey per il post Higuain | I dettagli