Calciomercato Juventus, addio Pogba | Spunta una nuova big

Paul Pogba sarebbe sul punto di lasciare il Manchester United al termine della stagione. Spunta una nuova pretendente per il centrocampista francese

Una stagione da dimenticare per un grave infortunio che l’ha tenuto fuori dal terreno di gioco per tanti mesi. Ora Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, vuole ripartire alla grande. Il giocatore francese, da poco tornato in campo, vorrebbe così una nuova avventura lontana dall’Inghilterra. Sulle sue tracce ci sarebbero il Real Madrid e la stessa Juventus, ma come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” è spuntata una nuova pretendente nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, assalto del PSG per Pogba

Così il club francese potrebbe pensare proprio a Pogba per rinforzare il reparto centrale con il presidente Nasser Al-Khelaifi che investirà i tanti milioni provenienti dalla possibile cessione del campione brasiliano Neymar.

Il Paris Saint-Germain penserà ora prima alla Champions League, in programma ad agosto, prima di formulare un’offerta davvero vantaggiosa al Manchester United, pronto a cederlo in caso di proposta entusiasmante. Lo stesso noto agente del giocatore, Mino Raiola, starebbe mettendo pressione al club inglese per l’addio al termine della stagione.

Dopo il colpo Arthur ora la Juventus penserà ad altri innesti di assoluto valore per il reparto difensivo e quello offensivo.

