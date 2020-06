Nuovo cambiamento all’orizzonte nella telenovela tra Juventus e Barcellona per lo scambio Arthur-Pjanic: modifica nella formula

Il calciomercato non è ufficialmente ancora aperto, ma abbiamo già la telenovela di calciomercato dell’estate. È quella che continua a coinvolgere Juventus e Barcellona, impegnate nello scambio tra Arthur e Miralem Pjanic. Dopo giorni di stallo a causa del rifiuto del brasiliano, la trattativa si è sbloccata e ora le due società la stanno concludendo nei dettagli. Giusto in tempo per chiudere il bilancio al 30 giugno con una plusvalenza decisamente corposa.

Calciomercato Juventus, Arthur-Pjanic: i bianconeri vogliono inserire un giovane

Oggi Arthur e Pjanic si sono recati al J Medical per le visite mediche di rito, cominciate stamattina e terminate solo nel pomeriggio. Chiuso questo capitolo, i due giocatori si ritufferanno nel campionato con le loro attuali rispettive squadre. Il bosniaco proverà a far conquistare alla Juve il nono scudetto di fila, Arthur a scavalcare nuovamente il Real Madrid. Anche se lo stesso brasiliano ha comunicato la volontà di non scendere più in campo con i blaugrana. Un’evenienza che non fa affatto piacere al club catalano.

Intanto Juve e Barcellona mettono a posto gli ultimi dettagli, relativi a valutazioni e soprattutto modalità di pagamento dei 10 milioni di differenza tra i due giocatori. I blaugrana preferirebbero un saldo cash, ma la società bianconera – come riporta calciomercato.it – sta provando a cambiare la formula dell’affare, inserendo una contropartita tecnica a titolo definitivo. Nello specifico si tratterebbe di un giovane della ‘cantera’ juventina.

Ad ora non sono ancora noti i nomi dei possibili talenti proposti da Paratici: il Barcellona avrebbe gradito il profilo di Pablo Moreno, che però è finito al Manchester City nell’ambito dello scambio con Felix Correia. Le società sono al lavoro, la volontà è quella di chiudere tutto entro domani.