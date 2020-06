Calciomercato Inter, big sul mercato | Cessione per il colpo super!

In attesa di tornare in campo per la sfida contro il parma, l’Inter programma il calciomercato estivo: super cessione per arrivare al top player

In casa nerazzurra si guarda al futuro, con un calciomercato estivo che rischia di stravolgere la rosa di Antonio Conte. A farne le spese, a sorpresa, potrebbe essere un pilastro del tecnico pugliese. Nella mente di Marotta una cessione clamorosa per arrivare al top player in attacco: ecco cosa può accadere.

Calciomercato Inter, Skriniar può portare il top player

Un espulsione che lascia strascichi importanti per il futuro di Milan Skriniar in nerazzurro. Le tre giornate rimediate contro il Sassuolo e la relativa multa inflitta allo slovacco dal club di Zhang, portano ad una possibile separazione in estate. L’Inter vuole vendere Skriniar e, in tal senso, i club per l’ex Samp non mancano. Lo ha richiesto il Real Madrid ma il centrale è da tempo nel mirino di Barcellona e soprattutto Manchester City.

Ecco, proprio con il City i contatti potrebbero intrecciarsi e non solo per Skriniar. L’eventuale partenza del roccioso difensore tiene vivo il sogno per l’attacco: Sergio Aguero. Il ‘Kun’ piace a Conte e potrebbe rappresentare il grande colpo estivo.

Situazione in divenire, Skriniar e l’Inter possono dirsi addio: con la pista Aguero pronta ad infiammare l’estate.

