Calciomercato Inter, sorpresa a centrocampo | Scippo a Zidane!

L’Inter si candida ad assoluta protagonista del prossimo calciomercato estivo: non solo Hakimi, i nerazzurri guardano in Liga

Manca poco al ritorno in campo dell’Inter di Antonio Conte che sfiderà, questa sera al ‘Tardini’, il sorprendente Parma. Dal match con i gialloblù al calciomercato, Marotta guarda ai possibili colpi per la mediana di Conte. In tal senso spunta una pista dalla Spagna che regalerebbe un talento purissimo all’allenatore dei meneghini: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Hakimi più vicino | Parla il ds, ma giallo clausola

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Hakimi-Inter | Super ‘risposta’ dei bianconeri

Calciomercato Inter, colpo in Liga: le cifre dell’affare

Se n’era parlato, e non poco, in ottica Real Madrid. Zidane aveva tutta l’intenzione di puntarvi per il 2020/21 ma, secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, dovrà guardare altrove. Marc Roca, talentuoso centrocampista dell’Espanyol, sarebbe tra i nomi preferiti di Marotta. Il giocatore lascerà l’Espanyol al termine della stagione, con il club che molto probabilmente finirà per retrocedere.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Zidane lo ha puntato da tempo ma la scelta nerazzurra garantirebbe a Roca un impiego più continuo, con la possibilità di mettersi in mostra. Il classe 1996 ha una clausola rescissoria di ben 40 milioni. L’Inter potrebbe ripetere quanto tentato dal Bayern Monaco dodici mesi fa e offrire circa 20 milioni. La scorsa estate il no ai tedeschi fu perentorio, adesso vista anche la crisi economica l’Espanyol potrebbe accettare e salutare Roca.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, rinnovo a sorpresa | Sfuma l’obiettivo

Situazione in divenire: il colpo per la mediana di Conte potrebbe essere il 23enne Roca, rivelazione dell’Espanyol.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte in discussione | Ecco i possibili sostituti