La Juventus è pronta a ufficializzare il primo scambio importante della stagione. Il centrocampista è pronto a fare un torto alla sua società

La Juventus è molto attiva sul calciomercato e ha ormai concluso per il primo affare importante che andrà a rinforzare il centrocampo: Arthur sarà un nuovo calciatore bianconero nella nuova stagione mentre Miralem Pjanic si trasferirà al Barcellona e ai catalani andranno anche 10 milioni di euro circa di conguaglio. Quest’oggi sarà una giornata cruciale in quanto si svolgeranno le visite mediche e poi si potrà avere l’ufficialità dello scambio.

Calciomercato Juventus, Arthur valuta di non giocare con il Barcellona

Ora si vivrà una situazione particolare, in quanto i due centrocampisti vivranno due mesi di stagione sapendo già di andar via. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, però, Arthur starebbe valutando l’ipotesi di non scendere più in campo nelle prossime settimane, neanche in Champions League.

Il brasiliano si è sentito tradito dal Barcellona, club in cui sarebbe voluto restare ma è stato costretto a dire addio. Quella del centrocampista non è comunque una decisione definitiva ma nelle prossime ore si proverà a trovare un punto di incontro.

La sua assenza creerebbe sicuramente qualche problema ai Blaugrana che hanno bisogno del suo contributo per un finale di stagione infuocato.

