La Juventus vuole chiudere bene la stagione e intanto lavora per il prossimo calciomercato. Nuova cessione al Barcellona: i Blaugrana ci provano!

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, che è ancora in corsa in due competizioni ma ha detto addio già a due trofei in maniera deludente. Prima ha abbandonato la Supercoppa Italiana perdendo per 3-1 contro la Lazio e poi ha salutato anche la Coppa Italia con una sconfitta ai calci di rigore contro il Napoli.

Ora restano Serie A e Champions League che possono sicuramente aggiustare la stagione o renderla storica. In campionato il primo posto è al momento ben saldo, con un distacco di 7 punti sulla Lazio che può comunque ridursi visto che i biancocelesti hanno una partita in meno che giocheranno questa sera. Nella massima competizione europea, invece, c’è da ribaltare la sconfitta di Lione per 1-0.

Calciomercato Juventus, De Sciglio-Barcellona non finisce qui: possibile un nuovo assalto

La società nel frattempo continua a lavorare sul mercato per rinforzare la propria rosa. I bianconeri sono molto attivi e sono a un passo da un primo colpo importante, che è quello di Arthur in cambio di Miralem Pjanic che è pronto a trasferirsi a Barcellona. Questo potrebbe non essere l’unico affare con i Blaugrana.

Secondo quanto riportato da MundoDeportivo, infatti, ci potrebbe essere anche un interesse separato per Mattia De Sciglio. Il Barcellona potrebbe tornare alla carica soprattutto qualora ci dovesse essere la cessione di Junior Firpo o Nelson Semedo. L’assist potrebbe arrivare direttamente dall’Inter, che potrebbe ottenere il primo dei due attraverso la trattativa per la cessione di Lautaro Martinez.

De Sciglio dunque non rientrerà nella trattativa per Pjanic ma potrebbe finire comunque in Spagna attraverso un affare separato.

