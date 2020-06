Calciomercato Milan, ritorno clamoroso | Che ‘problema’ per Gazidis!

Il Milan non sta vivendo una grande annata e vuole riscattarsi attraverso il calciomercato. Non arrivano però notizie confortanti riguardo le cessioni

Non è stata una stagione da sogno fin qui per il Milan, che ha abbandonato subito la lotta per la Champions League dopo tanti passi falsi commessi a inizio stagione. La società ha provato a dare a scossa nel mercato invernale con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ma ciò non è bastato per risalire in classifica.

Ora i rossoneri sono troppo distanti dal quarto posto (15 punti) e possono solo provare a centrare l’Europa League. La società nel frattempo inizia a muoversi sul calciomercato ma potrebbero arrivare novità negative in tal senso.

Calciomercato Milan, cessione di Suso in bilico: il Siviglia non riesce più a vincere

Il futuro del Milan dipende anche dalle entrate che ci saranno dalle future cessioni. Per questo c’è il rischio che a fine campionato arrivi una spiacevole sorpresa per i rossoneri riguardo Suso. Lo spagnolo è stato prestato al Siviglia con l’obbligo di riscatto di 21 milioni circa in caso di qualificazione in Champions League.

La compagine spagnola, però, non sta vivendo un bel momento e dopo la ripresa del campionato ha ottenuto soltanto un successo. Al momento il quarto posto è confermato, ma con una vittoria lunedì il Getafe potrebbe portarsi a solo due punti di distacco. Senza qualificazione in Champions per il Siviglia, dunque, Suso potrebbe tornare ai rossoneri.

La cessione di Suso è importante per il prossimo calciomercato in quanto garantirebbe anche una plusvalenza notevole che porterebbe ossigeno ai rossoneri.

