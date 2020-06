Calciomercato Milan, erede Ibrahimovic | Bomber esperto dalla Bundes

Il futuro di Ibra al Milan è sempre molto incerto. E così la società rossonera potrebbe così trovare un sostituto davvero interessante: un profilo top!

Zlatan Ibrahimovic potrebbe lasciare al termine della stagione il Milan. Il campione svedese sarebbe anche orientato a cambiare aria dopo il suo arrivo a gennaio con il contratto in scadenza proprio tra pochi giorni: ci sarà così un prolungamento per il prossimo mese prima della decisione definitiva in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, idea Kramaric per l’attacco

Nel mirino del Milan potrebbe rientrare prepotentemente il goleador croato, Andrej Kramaric, autore di un poker al Borussia Dortmund. Con queste quattro reti il bomber dell’Hoffenheim, classe 1991, ha trovato per ben dodici volte la via del gol con quattro assist vincenti. Un nome che spiazza i tifosi rossoneri, i quali si aspettavano un altro tipo di giocatore per rimpiazzare il proprio idolo.

Un centravanti moderno capace di essere implacabile sotto porta, ma di aiutare nella manovra la sua squadra con movimenti davvero ficcanti e precisi. Negli ultimi tempi il croato ha sviluppato un senso del gol fuori dal comune. Ora il Milan potrebbe cambiare obiettivo in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic.

Il futuro di Ibra in maglia rossonera resta sempre in bilico con la possibilità d’addio immediato. Nuovi profili nel mirino della società milanese.

