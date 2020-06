Calciomercato Juventus, esonero Sarri | Spunta la data!

Il futuro di Maurizio Sarri è sempre in bilico nonostante l’ottimo ruolino di marcia in Serie A. Ci sarebbe anche una data per il suo esonero: ecco quando

Ancora una vittoria in Serie A per la Juventus targata Maurizio Sarri. La formazione bianconera ha rifilato un sonoro 4-0 al Lecce, che è stato costretto a giocare per buona parte del match in dieci a causa dell’espulsione del difensore Lucioni. In campionato la Juve ha dimostrato di essere davvero inarrestabile perdendo poco terreno rispetto a Lazio e Inter. Il futuro dell’allenatore toscano resta sempre in bilico: spunta anche una data per il possibile esonero.

Calciomercato Juventus, futuro in bilico per Sarri

Secondo le ultime indiscrezioni i bookies sono pronti a scommettere sull’esonero dell’ex Napoli. Alla voce “Maurizio Sarri lascerà la Juve entro il 23 agosto 2020?” GoldBet quota il sì a 3, che sta proprio ad indicare la possibilità remota di vedere l’allenatore bianconero sollevato dall’incarico. A Torino l’obiettivo resta sempre la Champions League e, dopo la finale persa di Coppa Italia, gli uomini del tecnico toscano si preparano a vivere questi due mesi da autentici protagonisti.

Il mese di luglio per Cristiano Ronaldo sarà importante per mettere ancora benzina nelle gambe prima di sfidare le migliori compagini d’Europa. La “Coppa dalle Grandi Orecchie” manca ormai da troppi anni in casa Juve: tutti i lavori fisici dello staff tecnico sono stati eseguiti in relazione proprio alla fase finale della massima competizione europea riservata ai club.

Il futuro dell’allenatore della Juventus è sempre molto incerto: tutto passerà dai risultati che riuscirà a collezionare nelle prossime settimane tra Serie A e Champions.

