La Juventus è ripartite bene in Serie A, ma il futuro del tecnico Maurizio Sarri è ancora in bilico. C’è la nuova idea per il futuro.

È stata una stagione di alti e bassi fin qui per la Juventus, che può ancora far diventare storica questa annata attraverso la Serie A e la Champions League ma fin qui ha perso già due obiettivi: prima la Supercoppa Italiana contro la Lazio e poi la Coppa Italia ai rigori contro il Napoli.

La squadra allenata da Maurizio Sarri però è a buon punto in campionato, dove c’è un distacco momentaneo di 7 punti sulla Lazio (che ha una gara in meno) nonostante delle prestazioni poco convincenti o brillanti. Per questo il suo futuro potrebbe tornare a essere in bilico.

Calciomercato Juventus, finale di stagione decisivo per Sarri: in caso il addio il sogno è Klopp

La Juventus si aspettava probabilmente di più dal proprio tecnico, per questo gli ultimi due mesi di stagione saranno decisivi in tal senso. Se dovesse arrivare solo lo scudetto senza dimostrare una crescita netta e costante, non è da escludere un addio di Maurizio Sarri.

Il sogno per il futuro potrebbe essere Jurgen Klopp. L’allenatore tedesco è fresco della vittoria della Premier League con il suo Liverpool, che ha dominato dall’inizio alla fine il campionato e ora l’ex Borussia Dortmund ha praticamente vinto tutto con i Reds, per questo è possibile che le strade si separino a fine stagione.

Klopp piace da tempo alla Juventus, ci sarebbero stati già dei contatti in passato e l’idea di approdare in Serie A stuzzica molto l’attuale l’allenatore del Liverpool.

